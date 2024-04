Ascoli vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le speranze salvezza dei marchigiani si scontrano con la volontà degli emiliani di raggiungere matematicamente lo stesso biettivo.vssi giocherà sabato 20 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio Del DucaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I quattro punti nelle ultime tre partite della gestione Carrera hanno portato i marchigiani a meno due dalla zona playout. A quattro giornate dal termine, la permanenza nella categoria è ancora possibile, ma sarà vietato sbagliare Situazione tesa tra gli emiliani, visto che la sconfitta casalinga contro il Catanzaro ha portato all’esonero di Bianco, sostituito da Bisoli. La classifica, pur non essendo delle migliori, lascia ancora abbastanza tranquilli, con ...