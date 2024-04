Articolo 31 - la tracklist di Protomaranz - feat con Pingui -i, -uè, F -bra, Tedua

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gli31 annunciano ladel nuovo discoa e i tantiuring, daini Tattici Nucleari a Guè, da Fabri Fibra aGli31 annunciano ladel nuovo discoa e i tantiuring, daini Tattici Nucleari a Guè, da Fabri Fibra a. L’album, fuori il 10 maggio, sarà presentato dal vivo nel concerto evento al Forum D’Assago previsto per il prossimo 9 ottobre.a –uring 1 Intro 2 PeyoteFabri Fibra e Rocco Hunt 3 Come GodoJake La Furia 4 Scusi maestra5 ...

Beyoncé – Cowboy Carter - Iconica, trasgressiva, diva assoluta. Mi sento quasi a disagio a recensire o, in qualche modo, giudicare un disco di Beyoncè. Ho quasi soggezione davanti alla sua figura. Per me, infatti, attualmente ...impattosonoro

Rolling Stones, l’album di debutto compie 60 anni: lo speciale - “The Rolling Stones” è l’album di debutto della band dalla quale prende il titolo; è stato pubblicato dalla Decca nel Regno Unito il 17 aprile del 1964, giusto sessant’anni fa (l’edizione statunitense ...rockol