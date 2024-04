Arrestato il sindaco dimissionario di Avellino Gianluca Festa | ai domiciliari per associazione a delinquere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) I Carabinieri dihannoildella città, ex membro del Pd sostenuto da liste civiche, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestinell’ambito di un’indagine in cui si ipotizzano una lunga serie di reati:finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, falso, depistaggio, rivelazione di segreto, peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità.anche per Fabio Guerriero, titolare di uno studio di architettura e fratello del consigliere comunale Diego Guerriero, e per la dirigente comunale Filomena Smiraglia. Perquisizioni sono state effettuate anche nei ...