Armato fino ai denti in giro per Piazza San Pietro | è un super ricercato USA

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 aprile 2024) È stato fermato con ben tre coltelli mentre si aggirava inSana Roma. Il 53enne è considerato tra i criminali più pericolosi di New York e considerato negli Usa, come riporta La Repubblica, ‘estremamente violento’. Tutte indicazioni riportate in una scheda tecnica del New York State Department of Corrections and Communityvision’s Office of Special investigations, dove compaiono anche i tratti somatici dell’uomo.americano inperSan– ilcorrieredellacitta.comI sospetti degli uomini dell’Ispettorato Vaticano Un soggetto considerato pericoloso che aveva fatto capolino a San, quando era annunciata l’udienza generale del Papa e pertanto era gremita di ...