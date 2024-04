Armato a San Pietro | arrestato a Roma super ricercato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lo scorso 10 aprile Moises Tejada, uno dei più pericolosi e ricercati criminali dello Stato di New York, è stato trovato edalla polizia. L’uomo, secondo quanto riporta La Repubblica, eradi due coltelli ed è stato individuato nei pressi di piazza San. Il cinquantaquattrenne statunitense, con diversi precedenti alle spalle, era “classificato come estremamente violento”. Dopo l’arresto l’uomo ha spiegato ai magistrati di essere arrivato in Italia dal fronte ucraino. A febbraio del 2022 – ha ricostruito La Repubblica – Moises Tejada ha abbandonato gli Usa e si è diretto in Ucraina (come emerge dal suo passaporto) dove ha spiegato ai magistrati di aver combattuto. Durante l’interrogatorio ha perfino mostrato delle foto in mimetica,di pistole e fucili.