Aria artica e temporali | le previsioni meteo del weekend in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bologna, 18 aprile 2024 – C’è già stato un abbattimento della temperatura di 10 gradi: la parentesi di caldo estiva si è chiusa e anche per questoè attesafredda di origine. “Avremo condizioni di tempo instabile, con nuvolosità irregolare a tratti intensa, associata a precipitazioni sparse. Temperature pressoché stazionarie”, fanno sapere i tecnici di Arpae, tramite il loro bollettino. Questo proprio perché “una circolazione depression, associata alla discesa di correnti fredde settentrionali, interesserà l'Europa centrale favorendo condizioni di instabilità e anche sul nord-Italia”. Le condizioni di instabilità, tra l’altro, persistono anche oggi (giorno in cui è valida la doppia allerta: gialla pere arancione per ...