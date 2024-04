Arera - rientro in maggior tutela luce valido se entro 30 6

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Ilnel servizio dielettrico, per gli utenti domestici non vulnerabili, può essere richiesto dal cliente fino al 30 giugno. Fa fede la data di ricezione della richiesta del cliente attraverso i canali, anche telefonici o telematici, indicati dall'esercente la". Lo chiarisce(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dopo la Raccomandazione fatta agli esercenti il servizio diil 23 febbraio 2024, in materia di informazione e fruibilità delle modalità di attivazione del servizio. "Come per tutte le richieste di switching sarà sempre garantita la continuità della fornitura e senza alcun intervento sul contatore" assicura l'Autorità. "I clienti domestici elettrici non ...

Energia, consumatori consegnano le domande per Arera a Gusmeroli - Consumerismo No profit ha consegnato oggi al presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, alcuni quesiti in tema di bollette ed energia da presentare ad Arera in v ...consumerismo

Tutele graduali nel mercato dell’energia: «Rischio caos sulla data del passaggio» - Adiconsum Sardegna e Consumerismo No Profit: «Fino a due mesi di tempo per completare la procedura di rientro, le aziende non danno certezze» ...unionesarda