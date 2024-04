Arbitro Consob - ricorsi in calo nel 202 - dimezzati dal 2017

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il contenzioso tra risparmiatori e intermediari è ine nel 2023, per la prima volta dal, ipervenuti all'per le controversie finanziarie (Acf) sono scesi sotto la soglia dei 1.000 (963): lo ha detto Gianpaolo Barbuzzi, presidente dell'della, presentando la relazione annuale pubblicata lo scorso 30 marzo. Isono rivolti per oltre il 90% nei confronti di intermediari bancari, "il che conferma la struttura bancocentrica del nostro sistema finanziario", ha detto Barbuzzi. Rispetto ai primi due anni di operatività, il consuntivo 2023 fa registrare un sostanziale dimezzamento, una buona notizia sotto vari profili: "Attesta finalmente il definitivo venir meno del contenzioso 'seriale', generato dall'onda lunga delle crisi ...

