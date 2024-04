Aperti cancelli 5°edizione Gic, giornate italiane calcestruzzo Italian concrete days - Taglio del nastro oggi al Piacenza Expo della 5ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo - Italian Concrete Days, la principale mostra-convegno a livello europeo espressamente dedicata ...adnkronos

Senza dimora e migranti, ecco dove saranno le tensostrutture per il Giubileo. A viale Pretoriano arriva la cancellata - Non è ufficiale, ma oltre a Termini gli hub dell'accoglienza in vista del Giubileo verranno Aperti presumibilmente a Ostiense, in zona Vaticano e nei pressi della stazione Tiburtina ...romatoday

Roma-Milan: cancelli Aperti dalle 18:30 - Ancora una volta, servirà tutto l'amore dei romanisti per aiutare la Roma a superare gli ostacoli. A eliminare il Milan. Per un'altra semifinale europea. Giovedì alle 21, nel ritorno dei quarti di E ...insideroma