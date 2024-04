Anziano trovato accanto al cadavere della moglie | nessun segno di violenza sul corpo della donna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) È stata svolta l'autopsia suldi Anna Maria Squarza, ladi 91 anni trovata morta in casa ad Aprica.al suo, per almeno due settimane, c'era il marito Giorgio Monticelli che è statocon una cancrena alla gamba. Il figlio Antonio è indagato per abbandono di incapace e occultamento di