Antonio Ponti - patteggia e torna libero il rampollo della dinastia dell’aceto arrestato per droga

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano – Hato 2 anni e 6 mesi ed èto, col solo divieto di dimora in provincia di Milano,, dj, fondatore di un locale sui Navigli e soprattutto uno degli eredifamiglia che produce aceto dalla fine del '700, che era statoil 23 aprile dello scorso anno per detenzione diai fini di spaccio. Lo ha deciso oggi il gup di Milano Ileana Ramundo, accogliendo la richiestadifesa con l'okProcura. Tra l'altro, le imputazioni contestate asono state alleggerite e riqualificate in parte sulla basenorma relativa alle cosiddette droghe leggere, in parte sulla base di quella che riguarda la lieve quantità. ...

