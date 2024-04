Antonella Fiordelisi - il dramma a Dubai | cosa è successo

Mentre partiva per la meta successiva di Pechino Express , Antonella Fiordelisi è inciampata ed è caduta ma Artem e le Amiche la ignorano L'articolo Antonella Fiordelisi cade a Pechino Express , Artem ... (novella2000)

Nikita Pelizon dopo aver sentito le dichiarazioni che Antonella Fiordelisi ha fatto sul suo conto non ha perso l’occasione di rispondere in maniera piuttosto piccata alla sua ex coinquilina al ... (anticipazionitv)