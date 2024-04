Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 18 aprile 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024), giovedì 18è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 18, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIn primo piano Daniele Paudice e le sue corteggiatrici Gaia Gigli e Marika. Il tronista le ha portate entrambe in esterna per approfondire la conoscenza. Nelle scorse puntate il ragazzo aveva richiamato in studio Beatriz D’Orsi. Questa mossa, però, ...