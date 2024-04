Anticipazioni Isola dei Famosi 2024 oggi 18 aprile | eliminazione a sorpresa e tante polemiche

(Di giovedì 18 aprile 2024)deistasera 18La quarta puntata de L’deipromette emozioni forti e colpi di scena imperdibili! La notizia dell’esclusione di Francesco Benigno per comportamenti non regolamentari ha scatenato una tempesta mediatica, con l’ex naufrago che ha espresso il suo dissenso su Instagram contro Mediaset. Il televoto è stato sospeso, aggiungendo ulteriore suspense a una serata carica di tensioni. Comunicato ufficiale Mediaset: squalifica e annullamento Televoto Il comunicato ufficiale di Mediaset ha chiarito la situazione: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal ...

Oggi lunedì 15 aprile 2024 è tempo della terza diretta de L’Isola dei Famosi 2024 . La prima settimana in Honduras non è stata facile per i naufraghi di questa 18esima edizione del reality show e ha ... (metropolitanmagazine)

Isola dei Famosi 2024, Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica: «Mi hanno offerto soldi». Come sta Marina Suma I sondaggi e il televoto - Stasera in tv andrà in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2024 e si annunciano scintille. La squalifica di Francesco Benigno a causa di comportamenti non consoni al ...ilmessaggero

Pechino Express 11, stasera in tv la settima puntata: le Anticipazioni - La settima puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 18 aprile su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli ...today

Pechino Express, benvenuti in Sri Lanka! 5 coppie ancora in gara. Anticipazioni - Si spalancano le porte dello Sri Lanka, la “Perla d’Oriente”: ai nastri di partenza più agguerriti che mai ci saranno Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, ...tg24.sky