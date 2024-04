Anticipazioni Amici 23 - quinta puntata del serale | ecco chi è stato eliminato ed i due allievi al ballottaggio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 aprile 2024) E’ appena terminata la registrazione delladeldidi Maria de Filippi. A quanto apprendiamo dalla pagina GossipTv per quanto riguarda le: A inizioLil e e Sarah si sono posizionate una di fronte all’altra e si sono sfidate Lil Jolie eliminata Ospite musicale Enrico Nigiotti 1ª manche ZerbiCele vs CuccaLo Sofia vs Holden annullata perché Giuseppe non riusciva a scegliere. Marisol vince contro Mida (con Sarah) Mida vince contro Dustin, Petit vince contro Sarah 2ª manche ZerbiCele vs Todarelli Holden vince contro Martina Aurora vince contro Holden Petit vince contro Aurora 3ª manche ZerbiCele vs CuccaLo Holden vince contro Sarah Sofia vince contro Petit Marisol vince contro Sofia Gli ZerbiCele vincono tutte le manche. Passi a due ...