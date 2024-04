Annalisa porta Gianni Morandi sul palco! Il duetto su Banane e lamponi fa esplodere la folla VIDEO

Perché vediamo molti artisti italiani nelle classifiche internazionali ? Ecco come fanno ad arrivarci e quanto conta per la discografia nazionale.Continua a leggere (fanpage)

Annalisa ieri sera ha duetta to con Emma Marrone durante il suo concerto sulle note di 'Apnea'. Ecco il video L'articolo Annalisa porta a sorpresa Emma sul palco e duetta con lei sulle note di ... (novella2000)

Ponte sullo Stretto: Corrado (Pd), propaganda oltre qualsiasi buonsenso - "Il ponte sullo Stretto è un enorme giocattolone per la propaganda di un politico che non considera l'immane emorragia di fondi pubblici che questo progetto comporterebbe e ignora le devastazioni ...welfarenetwork

Radio Italia Live: a Milano e Napoli dodici artisti tra cui Mahmood, Annalisa, Gianna Nannini e Ultimo - Il 15 maggio a Milano in piazza Duomo e il 27 giugno in piazza del Plebiscito andranno in scena i due eventi, visibili anche su Sky ...corriere

‘E poi siamo finiti nel vortice’. Annalisa oggi all’Unipol Arena - La cantautrice ligure questa sera porta sul palco l’ultimo disco dopo essere stata premiata anche dalla rivista Billboard.ilrestodelcarlino