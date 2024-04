Annalisa e Gianni Morandi | il duetto che non ti aspetti durante il tour della cantante – Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quello andato in scena mercoledì sera all’Unipol Arenala tappa a Bologna deldiè ilche non ti, insieme sul palco a cantare “Banane Lamponi” e “Sinceramente”, per la quale aveva ricevuto i complimenti proprio dall’artista di Monghidoro.: ilIldi Annalista sta registrando sold out in tutte le tappe. Un anno fantastico per l’artista che dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2024, ha dimostrato ancora una volta di essere lei la “Regina”musica italiana. Finora, quasi a ogni tappa...