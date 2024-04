Angelina Mango annuncia il suo primo album ‘poké melodrama’ e si prepara all’Eurovision

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 18 aprile 2024) È dal palco dell’evento sold out Pare una pazzia cheha deciso dire il suodi inediti. Esce infatti, il 31 maggio(LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), già disponibile in pre-order. Un disco che, proprio come in un poké – raccoglie e riassume le tante anime musicali di, nel segno della versatilità. E non è stato il solo spoiler della serata. Durante il live, la cantautrice ha anticipato a sorpresa anche due inediti che faranno parte del disco, il quale sarà disponibile in formato vinile (picture disc, picture disc autografato, nero, nero autografato) e su CD anche in versione autografata. Cover da Ufficio Stampa La notizia della release è stata accolta con ...