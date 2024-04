Anemia emolitica autoimmune - un diario con storie pazienti e caregiver

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

In Europa, negli Stati Uniti e in Giappone colpisce 12.000 persone, un nuovo caso su un milione viene diagnosticato ogni anno. È l'da anticorpi freddi (Cad), malattia ultra-rara del sangue, cronica e acquisita e caratterizzata da una disfunzione di una parte del sistema immunitario, che, tramite l'attivazione della via del complemento, distrugge erroneamente i globuli rossi, i quali di conseguenza non sono più in grado di trasportare l'ossigeno in tutto il corpo. I sintomi più frequenti sono:, fatica estrema, dolore toracico, difficoltà respiratorie, debolezza, battito irregolare, colorito bluastro e sensazione di formicolio a mani e piedi. L'età media deiè 76 anni, mentre quella dell'esordio dei sintomi è 67 anni. Questa ...