Andria | confisca di beni per 80 milioni di euro Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Questa mattina idel Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto con il quale è stata disposta ladefinitiva die disponibilità finanziarie per un valore di circa ottantadia carico dell’imprenditore andriese MAGNO Giuseppe. Secondo l’impostazione accusatoria, l’interessato (attualmente detenuto presso il carcere di Bari) aveva accumulato un immenso capitale – suddiviso inimmobili, compendi aziendali,di lusso e conti correnti vari – in conseguenza della propria attività illecita legata essenzialmente a rapine in danno di portavalori, tir e furti ai bancomat. Gli accertamenti patrimoniali, avviati nel dicembre 2019 dalla Procura ...