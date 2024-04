Andrée Ruth Shammah | Vi racconto la grande età

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Al «Franco Parenti» di Milano si rappresenta il disagio mentale degli adolescenti in Chi come me, pièce del drammaturgo israeliano Roy Chen. Firma la regia, che di questo suo lavoro intenso e applaudissimo dice a Panorama: «Le emozioni? Sono terapeutiche». «E' stato il teatro che mi ha salvato», queste parole tratte dal nuovo spettacolo di, potrebbero essere il mantra della regista, anima di ferro e di fuoco da oltre cinquant’anni del Teatro Franco Parenti. Con Chi come me (fino al 4 maggio) dello scrittore israeliano Roy Chen, firma la sua regia più bella, sicuramente la più emozionante. Uno spettacolo che riesce ad annullare il tempo. Nella nuova sala A2A va in scena la malattia mentale degli adolescenti. Il tema più importante (e trascurato) ...