Andrea Porcu - ritrovato il ristoratore scomparso a Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo giorni di ricerche e appelli, è stato finalmenteildiil 15 aprile scorso,. L’uomo si era allontanato da casa e di lui non si avevano più notizie. La preoccupazione dei familiari è stata tanta da indurre il figlio anche a pubblicare un post sui social per chiedere aiuto a chiunque lo avesse incontrato, diffondendo foto, dando indicazioni precise sull’abbigliamento e finanche sullo scooter in sella al quale sembra si fosse allontanato.è statostamattina – ilcorrieredellacitta.comStamattina è stato rintracciato Stamattina, giovedì 18 aprile, le ricerche si sono concluse nel migliore dei modi, ilè stato rintracciato grazie al suo ...