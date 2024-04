Ancora un prelievo multiorgano al Moscati di Aversa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024). Effettuato un altroall’0spedale “San Giuseppe” digrazie all’impegno profuso dall’Equipe Medica ed Infermieristica dell’U0C di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dr.ssa Eufrasia Silvestro. La donatrice era una giovane donna di 47 anni, di nazionalità non italiana, ricoverata in Rianimazione in gravissime condizioni cliniche perché affetta da grave patologia cerebrale, la cui evoluzione ha determinato la morte cerebrale. Preso atto delle condizioni cliniche della paziente il dr. Umberto Di Vincenzo, in qualità di Coordinatore Locale per i prelievi e donazione d’organo e tessuti, ha effettuato la regolare segnalazione al Direttore Sanitario del Presidio, la quale ha convocato con solerzia il collegio Medico per l’accertamento di morte encefalica. Il ...