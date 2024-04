"Ancora dite che sono una pericolosa fascista?" Meloni liquida fake news e intervistatore in una frase (video)

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Anche al punto stampa di Bruxelles, immancabile e stucchevole come un “Che fai a Capodanno?” dopo Natale, a una settimana dal 25 aprile arriva l’ennesima domanda a Giorgiasu fascismo e Liberazione. LEGGI ANCHEa Bruxelles: "su di me e sul governo. Gli estremisti stanno da un'altra parte" Europee,stacca Schlein di 10 punti: il sondaggio che svela quanto valgono i leader La premier, attorniata dai giornalisti al termine del Consiglio europeo straordinario, riesce a non perdere la pazienza e all’spiega che celebrerà la ricorrenza come un anno fa. “Per quello che riguarda il 25 aprile, anche lo scorso annostata a deporre una corona di fiori con il presidente della Repubblica, come faccio sempre per le ...