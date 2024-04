anche questo cugino dorato del grafene ha lo spessore di un atomo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Il goldene: un nuovo materiale rivoluzionario Il goldene è una sottile foglia d'oro spessa solo un, un materiale recentemente sintetizzato dai ricercatori.nuovo materiale potrebbe essere utilizzato in applicazioni come il rilevamento e la catalisi, grazie alla sua capacità di catturare la luce in modi innovativi. Goldene: un parentedelGoldene è ildel, un materiale noto per la sua struttura sottile come uncomposta di carbonio. La produzione di fogli di metalli 2D come il goldene è stata una sfida a causa della tendenza degli atomi a formare nanoparticelle anziché fogli