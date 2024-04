Ancelotti re di coppe

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) ll Real Madrid batte il Manchester City ai rigori e va in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, diventando la favorita per la conquista della “Coppa dalle grandi orecchie”. E’ la vittoria di Carlo, a caccia della sua quinta Champions, mentre Pep Guardiola insegue a quota 3. L’allenatore italiano dimostra di aver imparato la lezione dell’anno scorso, quando i campioni d’Inghilterra schiantarono gli spagnoli con un sonoro 4-0. Stavolta la musica è diversa e il Real Madrid gioca all’italiana, in difesa e contropiede. Un atteggiamento tattico che, dopo il gol del vantaggio segnato da Rodrygo, quasi si trasforma in catenaccio. – Vedere per credere le statistiche dell’incontro: 34 tiri a 8 e 120 attacchi a 19 per il Manchester City, che doppia gli avversari nel numero di passaggi completati (865 a 402). Esclusi i calci di rigore, Lunin ...