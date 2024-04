Ancelotti e l' elogio del calcio all' italiana

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'uomo che preferisce la Coppa, rigorosamente con la C maiuscola, l'ha fatto un'altra volta. Carloha eliminato Pep Guardiola nello scontro tra giganti della Champions League: si è preso la semifinale aprendosi la strada verso il quinto trionfo in panchina, cui aggiungere i due da calciatore. Lui che già detiene il record di vittorie nella competizione più importante, ora può scrivere una nuova pagina di leggenda alla guida del club che quel trofeo lo ha alzato al cielo già 14 volte e che rappresenta la cosa più iconica, potente e straordinaria che circola per il mondo del. Questo volta non c'è stata la replica dell'abbacinante sfida del Bernabeu. L'impresa del Real Madrid è stata forgiata minuto dopo minuto nella sofferenza, appoggiata sul blitz in avvio di Rodrygo poi difeso con furore e grande organizzazione per 120 minuti. Non ...