Amici - ex volto del talent commenta | Ecco qual è la pecca del programma E a proposito dei giurati…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nei giorni scorsi un ex protagonista diha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Di Più dove non le ha mandate a dire alshow di Maria De Filippi, in particolare ai suoi tre giurati, ovvero Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Platinette, ovvero Mauro Coruzzi, ha fatto parte deldi Canale 5 per tanti anni, prima come opinionista, poi come membro della giuria e successivamente come giurato adCelebrities. Senza peli sulla lingua, sempre diretto, Platinette ha espressoche perplessità sulla trasmissione. Raccontando anchei sarebbero secondo lui le cose che non vanno. Non sono mancate nemmeno le sue opinioni sui tre giurati. Le sue parole riportate da Biccy.it: Ci sta anche che la giuria, riconfermata, riproponga ...