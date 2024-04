Amici 23 - Marisol su tutte le furie contro Petit | che cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 18 aprile 2024)23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, giovedì 18 aprile 2024, su Canale 5. Manca veramente poco al quinto appuntamento del serale. E ricordiamo che Lil Jolie e Sarah sono sempre in attesa di scoprire il verdetto definitivo sul loro ballottaggio. Ma intanto che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi del talent? In casetta saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida in attesa di sabato sera? E come proseguono i rapporti tra i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.23, uno scherzo per le ragazze La striscia quotidiana di23 di oggi si è aperta con una ‘vendetta‘ dei ragazzi nei confronti delle ragazze dopo che loro hanno organizzato uno scherzo. Gli allievi hanno parlato tra di loro per decidere che tipo di scherzo fare, ...