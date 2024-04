Uno degli allievi di Amici 23, il ballerino Giovanni Tesse , è tornato a parlare della sua esperienza all'interno del programma. E, a sorpresa, ha svelato per chi aveva una cotta nel programma! (comingsoon)

dopo la lite avvenuta ad Amici 23, Giovanni rivela come sono oggi i rapporti con Nicholas : le parole del ballerino L'articolo Amici 23, Giovanni parla del rapporto con Nicholas dopo la lite proviene ... (novella2000)

Amici 23, Giovanni Tesse vuota il sacco sul rapporto con Nicholas Borgogni e su Raimondo Todaro svela: "Devo tutto a lui" - A poche settimane dalla sua eliminazione, il ballerino Giovanni Tesse fa un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici 23.comingsoon

Domani Giovanni Tesse incontrerà i fan a Bari - Non finiscono le sorprese per il barlettano Giovanni Tesse, giovane promessa delle danze latino-americane. Domani, venerdì 19 aprile, dalle 16:00 alle 17:00, il ballerino reduce dall'esperienza del se ...barlettaviva

Abbiategrasso, morte avvocato Bosco, il ricordo del collega Roberto Grittini: “Era un toro, non doveva finire così” - La morte dell’avvocato Giovanni Bosco, avvenuta poche ore dopo il suo arresto ad Abbiategrasso, ha suscitato commozione tra coloro che lo conoscevano, tra gli Amici più stretti e anche in coloro che c ...ticinonotizie