Amici 23 - chi è eliminata tra Lil Jolie e Sarah

Michele Bravi non è impegnato solo come giudice ad “ Amici di Maria De Filippi”, ma è tornato con un nuovo album dal titolo “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”, liberamente ispirato agli scritti ... (ilfattoquotidiano)

Aiutare vuol dire anche dare una mano anche a quelle creature che rendono migliore la vita delle persone, ovvero gli animali e quindi donare il 5x1000 ad associazioni che si occupa no della tutela, ... (ilrestodelcarlino)

E’ appena terminata la registrazione della quinta puntata del serale di Amici di Maria de Filippi. A quanto apprendiamo dalla pagina GossipTv per quanto riguarda le Anticipazioni : Lil Jolie ... (isaechia)

Ue, Meloni: "Spero che a giugno sia diversa" - Su una possibile nomina di Draghi ai vertici dell'Unione Europea: 'Fa piacere si parli di un italiano, ma siamo a pura filosofia'.adnkronos

Amici 23, Lil Jolie a rischio eliminazione: "Una delle due esce per forza e quella sarò proprio io" (VIDEO) - L'ultima puntata del Serale di Amici 2023 si è conclusa con una sospensione di giudizio per Sarah Toscano e Lil Jolie. Se l' allieva di Lorella Cuccarini pare essere un po' più in ansia, la cantante ...comingsoon

Amici, uno scherzo genera caos: Marisol gelosa, Holden sorprende - Uno scherzo dei ragazzi di Amici fa scoppiare il caos in Casetta: la reazione di Marisol alle parole di Petit e l'audacia di Holden ...gossipetv