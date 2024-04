Amici 2024 - anticipazioni Serale | Zerbi e Celentano non ne perdono una Ecco eliminati e ospiti della quinta puntata di sabato 20 aprile

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Alessandra(US Fascino) Ildiarriva alla, registrata oggi pomeriggio e in onda in prima serata su Canale 520. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esitosfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.: glidi20Nel corsoregistrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio il cantante Enrico Nigiotti. Per il momento comico, ...