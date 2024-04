Ambiente - via al contest Conai-Enea | premi per tesi laurea sull’economia circolare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso perdi, promosso dae Consorzio Nazionale Imballaggi () per favorire lo sviluppo di tecnologie e metodi di uso e gestione efficiente delle risorse e per implementare tecnologie su riutilizzo, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio. In palio treda 3.000 euro ciascuno per tredimagistrali su temi quali le strategie adottate dalle imprese per promuovere sostenibilità e circolarità, l’innovazione tecnologica nei settori del riciclo e recupero dei materiali, le strategie di decarbonizzazione delle imprese. A scegliere i tre vincitori sarà una commissione composta da esperti nominati da ...