‘Ambiente svenduto’ - parte domani il processo d’appello ex Ilva

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tarantini Time Quotidianonell’aula bunker della vecchia sede della Cortedi Taranto (inizio fissato per le ore 10) iloriginato dall’inchiesta chiamataper il presunto disastro ambientale causato dall’exdurante la gestione della famiglia Riva nel periodo 1995-2012. La sentenza di primo grado, emessa il 31 maggio 2021, si chiuse con 26 condanne nei confronti dirigenti della fabbrica, manager e politici, per 270 anni di carcere. La Corte d’Assise stabilì sia la confisca degli impianti dell’area a caldo che la confisca per equivalente dell’illecito profitto nei confronti delle tre societàspa, Riva fire e Riva forni elettrici, per una somma di 2,1 miliardi. In ...

