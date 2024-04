Amadeus "scippa" alla Rai I soliti ignoti? Sudori freddi a Viale Mazzini

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il passaggio diRai al Canale Nove, ufficializzato non solo dal conduttore stesso ma anche dall'ad del gruppo Discovery, Alessandro Araimo, lascia non pochi interrogativi sui programmi da lui presentati finora, come Affari Tuoi e I. In quest'ultimo caso, però, sarebbe emerso - secondo quanto riportato dal Corriere della Sera - che la Rai avrebbe fatto scadere i termini per il rinnovo del contratto sul format, che è di proprietà di Endemol Shine Italy. Di qui l'ipotesi che in futuro possa essere proprioa condurre il game sul Nove. Intanto, Araimo ha salutato così l'arrivo del conduttore strappatoRai: "Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più ...

