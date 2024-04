Amadeus sbarca sul Nove - ora è ufficiale | “Due programmi in prima serata e uno nel preserale”

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Warner Bros. Discovery annuncia l'arrivo del conduttore con un comunicato stampa che conferma gli impegni della prossima stagione di Amedeo Sebastiani: due show in prime time e uno in access time.

La sfarzosa campagna acquisti delle Warner Bros - in stile araba del Paris Saint German - sembra non volersi più arrestare, Cosi, Dopo il duo Fazio-Littizzetto e Amadeus dalla Rai, i vertici ... (ilgiornaleditalia)

Amadeus sbarca sul Nove, ora è ufficiale: “Due programmi in prime time e uno in access time” - La Warner Bros. Discovery annuncia l'arrivo del conduttore con un comunicato stampa che conferma gli impegni della prossima stagione di Amedeo Sebastiani ...fanpage

Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Belen Rodriguez e Barbara d’Urso potrebbero sbarcare sul NOVE - Di lì a poco sono apparsi anche altri nomi di presunti conduttori che potrebbero abbandonare il loro posto per trasferirsi sul NOVE. Stiamo parlando di Federica Sciarelli, che su Rai 3 è alla guida di ...novella2000

Marcella Bella a “Belve”: «Io, esclusa dai Big al Festival per 5 anni. Forse Ama non mi ama» - In effetti, l’assenza di Marcella Bella è saltata all’occhio. Appena prima di sbarcare a Sanremo, Amadeus ha condotto Ora o mai più, talent show di Rai 1 per vecchie glorie in cerca di una nuova ...iodonna