(Di giovedì 18 aprile 2024) Mancava solo l'ufficialità e adesso c'è:entra a far parte della squadra dei talenti targata.Lo comunica in una nota l'azienda annunciando...

Amadeus firma con Warner Bros. Discovery, accordo di 4 anni: il debutto in autunno sul Nove con un access e due programmi prime time - Mancava solo l'ufficialità e adesso c'è: Amadeus entra a far parte della squadra dei talenti targata Warner Bros. Discovery. Lo comunica in una nota l'azienda ...ilmessaggero

Tv, Amadeus firma contratto con Discovery: da autunno su Nove - Warner Bros. Discovery, dopo un 2023 senza precedenti e un inizio 2024 ancora più promettente, segna un nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento ...lapresse

Amadeus al Nove: ufficiale il passaggio a Warner Bros Discovery. L'annuncio - Warner Bros. Discovery, dopo un 2023 senza precedenti e un inizio 2024 ancora più promettente, segna un nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo.Amadeus, uno dei volti più amati ...affaritaliani