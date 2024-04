Amadeus - ecco quali programmi condurrà sul canale nove

(Di giovedì 18 aprile 2024), celebre conduttore televisivo e ex direttore artistico del Festival di Sanremo, lascia ufficialmente la RAI. Il conduttore ha firmato un nuovo contratto con Discovery confermando il suo ingrasso tra i conduttori deldi punta di Warner Bros.,. Il passaggio alla nuova rete televisiva è stato ufficializzato dal comunicato stampa diffuso dall’ufficio di Discovery. Nel comunicato sono chiariti alcuni punti dell’accordo. Il contratto durerà quattro anni e prevede la conduzione di un programma di Access Prime Time e duedi Prime Time su. La collaborazione include anche lo sviluppo di nuovi format di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo Discovery, che saranno studiate dae dal senior management. Il debutto avverrà in autunno, ...

