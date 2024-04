Amadeus al Nove come direttore artistico | quali varietà e quali star potrebbero arrivare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile 2024 – "Cortesie per gli ospiti", "Bake Off Italia- Dolci in forno" ma anche "Dal pollaio alla pista", "Falegnami ad alta quota", "Il convivio della trippa": il gruppo tv Warner Bros Discovery Italia non possiede soltanto il, il canale dove da tempo ormai hanno trovato la loro nuova confortevole casa Maurizio Crozza e Fabio Fazio e dove da stamattina è approdato ufficialmentein fuga dalla Rai, ma anche da diverse altre reti. Sono 12 quelli "free" (, Real Time, Dmax, Giallo, Warner Tv, Motor Trend, Food Network, Hgtv-Home & Garden Tv, K2, Freesbe, Boing e Cartoonito) e 5 quelli "pay" (Discovery Channel, Eurosport 1 ed Eurosport 2, Cartoon Network e Boomerang), e si può presumere che sia questo il patrimonio di volti e show ail'ex dominus degli ultimi Festival ...