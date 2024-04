Altrove - dal 17 maggio il nuovo album di Ultimo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 18 aprile 2024) ROMA – Nei giorni scorsi aveva preannunciato belle novità via social, ora il momento è arrivato:torna a sorpresa e soddisfa l’attesa dei fan svelando, ildi inediti (il sesto in studio) in uscita venerdì 17sotto etichetta indipendenteRecords, distribuito da Believe e disponibile da ora per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: in radio e in streaming “Occhi lucidi” Geolier ecollaborano nel singolo “L’ultima poesia” Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere