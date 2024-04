Allevatori Bufalini - Luigi Nave | Sciopero della fame inizierà domani a Roma

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024)di fronte al MinisteroSalute a, per richiedere un incontro per chiarire il ritardonomina del Commissario nazionale per la Brucellosi Una mossa estrema di fronte alla mancanza di risposte governative! “Questa mattina, 16 aprile 2024, Gianni Fabbris ha annunciato di fronte alla persistente inerzia del Governo l’inizio di uno, assieme ai Ministri Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida e al Sottosegretario Gemmato, di fronte al MinisteroSalute in Lungotevere Ripa. Il motivo? La richiesta di un incontro per chiarire il ritardo nella nomina del Commissario Nazionale per la Brucellosi e la TBC ...