Allenamento Napoli - Kvaratskhelia e Juan Jesus rientrati in gruppo

Napoli, il report del giovedì: Kvaratskhelia e Juan Jesus si allenano in gruppo - Proseguono gli allenamenti del Napoli in vista della sfida con l'Empoli in programma sabato pomeriggio (fischio d'inizio ore 18) al "Castellani". Questa mattina Kvaratskhelia e Juan Jesus si sono alle ...gonfialarete

