Allegri | Futuro? Per ora penso a qualificarmi per la Champions e la finale di Coppa Italia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il tecnico della Juventus Massimilianoha tenuto la conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Cagliari. La conferenza diCome si è allenata la squadra in settimana? «Il Cagliari ha vinto sei partite in casa e ha fatto la maggior parte di punti in casa, segna molto nei minuti finali e con i giocatori che subentrano. Domani dobbiamo fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista». Possiamo aspettarci del turnover? «La partita più importante è quella di domani. Poi dopo quella di domani vedremo chi sarà in grado di giocare contro la Lazio. Una vittoria ci farebbe fare un bel salto in avanti». Vista la seconda parte di stagione ha qualche rammarico sul mercato di gennaio? «Sicuramente nella seconda parte dovevamo fare meglio, ma abbiamo la possibilità di migliorare. Per il mercato ci pensa la società. Ora pensiamo ...

