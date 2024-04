Allegri e lo stesso livello del Cagliari | nelle ultime 11 giornate la Juventus insegue i sardi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Stanno facendo discutere sui social e tra i tifosi dellale parole di Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del. Il tecnico livornese, parlando del match in casa dei, ha sottolineato la necessità di “mettersi al loro stello, lottare come loro, per portare a casa il risultato”. Parole che non sono state particolarmente gradite dalla tifoseria, che rimprovera al mister bianconero una mentalità non da squadra che ambisce a puntare a grandi risultati. D’altro canto, la classifica parla chiaro: nel girone di ritorno, dunque13, laha totalizzato 17 punti contro i 16 del, il dato è ulteriormente più impietoso se si prendono in ...