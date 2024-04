All' armi siam Europei - boom di acquisti | + 94% L' inchiesta lascia di stucco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'Europa si arma. Con i venti di guerra che spirano da oriente i Paesi del Vecchio Continente corrono ad acquistare caccia, fregate e carriarmati. Tra il 2019 e il 2023 le importazioni di armamenti sono aumentate del 94% rispetto ai quattro anni precedenti. I contratti sono stati firmati soprattutto con gli Stati Uniti, il più grande esportatore mondiale con una quota di mercato salita al 42%. Un terzo delle consegne effettuate da Washington ha avuto come destinazione Paesi Nato. Nondubbi il report appena pubblicato dallo Stockholm International Peace Research Institute: la corsa alleè più forte che mai con la guerra tra Russia e Ucraina che dilania il Vecchio Continente, il conflitto tra Israele e Hamas in Medio Oriente e l'attacco dell'Iran. In questo contesto l'Italia si è ritrovata ad essere il sesto esportatore al mondo, incrementando ...