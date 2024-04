Alfonso me l’ha chiesto Beatrice Luzzi finalmente parla - cosa si sono detti a quel pranzo

(Di giovedì 18 aprile 2024) “me”.sifamosofuori con il conduttore del Grande Fratello. SI torna are del futuro televisivo della vincitrice morale del GF 2023. Ed è proprio lei a tornare sull’argomento dopo le speculazioni dei giorni precedenti. In tanti hanno intravisto una sua grande capacità comunicativa e probabilmente anche qualche piano alto di Mediaset e non solo. Ma veniamo alo che sicon. >> “È questione di giorni…”. Grande Fratello, èad annunciare l’addio tra la coppia Proprio la ...

Sabato 20 a Savigliano l’omaggio a Giacomo Puccini - La voce recitante di Alfonso De Filippis accompagnata dal talento pianistico di Achille Lampo. Sul palco anche i vincitori del concorso di canto lirico “Enzo Sordello” ...cuneodice

La Cucina di Rho “non è il solito ristorante” - Fondato da Gaetano Marinaccio e Nadia Petronio, La Cucina: Non il solito Ristorante è risultato vincitore nel 2022 degli Hospitality Social Awards di Rimini come migliore attività sui social media, ...tgcom24.mediaset

Il Fatto di domani. Riecco Draghi: ora cerca un posto in Europa. Medio Oriente, Israele risponderà all’Iran “ma in modo limitato” - DRAGHI È GIÀ IN CAMPAGNA PER LA COMMISSIONE UE: “PROPORRÒ UN CAMBIAMENTO RADICALE”. Mario Draghi torna sulla scena e invoca “un cambio radicale della Ue”. Sembra il timbro sull’inizio della sua campag ...ilfattoquotidiano