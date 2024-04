Alessio Moroni - l’informatico con la passione per le moto morto in incidente | Era andato a comprare qualcosa per la pausa pranzo Poi la tragedia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Rho (Milano) - "Era in, ha inforcato la suaper andare ada mangiare. Alle quindici non era ancora rientrato e ci siamo preoccupati. E' stato in quel momento che abbiamo saputo dagli articoli sul web del terribilestradale. Sonoin via Mattei e ho riconosciuto il suo casco e la suasull'asfalto. Oggi per noi è un giorno di lutto,era un ragazzo fantastico, qui da noi si era subito distinto per il suo carattere e per le sue competenze professionali". E' il racconto di Andrea Rota, direttore generale della Everience spa di Rho dove lavorava, 20 anni di Vanzago,martedì pomeriggio in un ...