Alessandra Todde usa i profili della Regione per la tv | scoppia la bufera

(Di giovedì 18 aprile 2024)finisce sotto il fuoco delle polemiche. "La presidenteoggi, giovedì 11 aprile, dalle 21 su Videolina. #lacomunica"; "La Presidente, oggi alle 20 e 30, su LA7. #lacomunica". "Sono due post pubblicati nel profilo istituzionale FacebookautonomaSardegna accompagnati dall'immaginepresidentecon i loghi dell'amministrazione regionale e delle TV private citate", segnala Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Una modalità di comunicare e di informare i cittadini sicuramente al passo con i tempi, ma non mi pare che si tratti di notizie istituzionali che giustificano l'uso di risorse ...

Dopo la lunga attesa per lo spoglio a rilento (con tanto di 22 seggi su 1844 rimasti in sospeso) e a 24 giorni dal voto, è arrivata la proclamazione dalla Corte d’appello di Cagliari: Alessandra ... (ilfattoquotidiano)

Comunali: Progetto Sardegna,noi autonomi gli altri campo privato - Il campo largo, "che poggia su basi fragilissime, spartitorie e non progettuali" diventa "campo privato" e chiude per le prossime amministrative ai simboli di forze "nazionali ed europeiste" come Azio ...ansa

Todde e Bartolazzi in visita alla comunità di Serdiana - La presidente e l'assessore alla Sanità: "Ci siamo confrontati sull’importanza della scuola, del lavoro, della sanità pubblica, dell’accesso alle cure per tutte e tutti" ...cagliaripad

Seconda riunione della Giunta Todde: ecco i provvedimenti - Si è riunita ieri a Villa Devoto la giunta regionale, presieduta da Alessandra Todde. Si tratta della seconda riunione dopo quella di insediamento.algheroeco