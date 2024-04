Alberobello | misure di contenimento della xylella Amministrazione comunale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: L’invita i cittadini, proprietari di fondi agricoli in agro die Coreggia, a rispettare ledidel batterioFastidiosa secondo le disposizioni del Piano regionale (D.G.R. n.1866/2022 e 570/2023). ‘Sono azioni obbligatorie quelle disposte dalla Regione Puglia – spiega il Sindaco Francesco De Carlo – in quanto necessarie a contrastare la diffusionemalattia e prevenire altri focolai. Oltre ai trattamenti fitosanitari che i proprietari dei terreni eseguiranno, l’ha disposto la pulizia delle aree verdi, attività importante per definire gli standard qualitativi di una Città perché influenzano la ...