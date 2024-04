Al Tg2 Post Antonella Boralevi | “Le donne bevono il vino per darsi un tono” - Scorsone | “È un mezzo per conquistarle”

(Di giovedì 18 aprile 2024) La scrittrice al Tg2: "Leperun tono, non bevete mai da sole". Poi interviene: "Unper conoscere le persone e soprattutto per conquistarle, ecco perché allepiace sempre".

Michelle Impossible and Friends Nella serata di ieri, Mercoledì 6 Marzo 2024, su Rai1 Ricatto d’Amore ha conquistato 2.239.000 spettatori pari al 1 2.9% di share. Su Canale5 – dalle 21.36 alle ... (davidemaggio)

Junior e non Milano nella mappa del navigatore, la burla di Alfa Romeo - In un Post social, volutamente ironico, si vede una "cartina" della Lombardia piuttosto "atipica". La foto è stata pubblicata dal ceo della casa automobilistica ad alcuni giorni di distanza dalle ...tg24.sky

Elezioni, l'India va al voto nel segno di Modi - Le elezioni si tengono in 7 giornate elettorali per sei settimane dal 19 aprile al 1 giugno, con risultati attesi per il 4 giugno. Al voto vanno 696 milioni di persone nei 28 Stati e 8 territori che ...tg24.sky

Enrico Mentana: "I partiti non hanno diritto di rompere le scatole sulla Rai. Sono loro gli editori, si parlino" - Intervista alla Stampa del direttore del Tg La7 che allontana le sirene di Discovery, ne ridimensiona il fenomeno, smonta le proteste Usigrai ...huffingtonpost